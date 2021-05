IC Martiniziekenhuis Groningen deels ontruimd om chloortabletten

In het Martiniziekenhuis in Groningen is aan het begin van de middag een deel van de IC ontruimd omdat daar sprake was van een "penetrante geur". De brandweer zoekt de oorzaak in een pot met chloortabletten. Die is door een aantal brandweermensen in beschermende pakken naar buiten gebracht.

Aan het begin van de middag rukte de brandweer uit na een melding over gevaarlijke stoffen. In het gebouw werden metingen verricht. De brandweer trof de flacon met chloortabletten aan en bracht die naar buiten, meldt RTV Noord. Op dit moment wordt de IC-afdeling geventileerd. Zolang dat gebeurt, kunnen de patiënten niet terug.

Aanvankelijk was vanmiddag sprake van de ontruiming van een aantal afdelingen van het Martiniziekenhuis. Nu meldt de brandweer dat "minder dan tien patiënten" van de IC-afdeling zijn verplaatst. Op die afdeling ligt ook een aantal coronapatiënten.