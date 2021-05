Groningen Airport Eelde bestaat 90 jaar: 'In de winter werd er geschaatst'

Een belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis van Groningen Airport Eelde is de komst van de Rijksluchtvaartschool in 1954. Gert van Lingen is assistent-luchtverkeersleider op Eelde. Zijn vader ging in 1956 bij de Rijksluchtvaartschool werken. "Ik ben behept met het luchtvaartvirus", vertelt Van Lingen. "Op de lagere school zei de leraar: je kunt geen geld verdienen met uit het raam kijken. Maar dat is toch gebeurd."

Volgens Van Lingen heeft de komst van de Rijksluchtvaartschool een grote impact op Eelde gehad. "Het genereerde veel werk. Er werkten destijds honderdvijftig mensen. Complete gezinnen kwamen vanuit Gilze-Rijen, waar de school eerst stond, in Eelde wonen. Er is een speciale woonwijk gebouwd en een katholieke kerk."

Met de komst van de Rijksvaartluchtschool werden er ook verharde start- en landingsbanen aangelegd en hoefde er niet langer op gras gevlogen te worden. Een beslissing toen had volgens Van Lingen een jarenlange discussie over het verlengen van de startbaan kunnen voorkomen.

Toekomst

"Het Rijk bood aan om een baan van 2400 meter aan te leggen. Maar waarschijnlijk door de noordelijke bescheidenheid werd gezegd dat 1800 meter wel voldoende was. Uiteindelijk is er dertig jaar over een baanverlenging gesproken", zegt Van Lingen. "Als destijds anders was besloten was een boel gesteggel voorkomen." In 2013 kwam de baanverlening er, waardoor ook grotere vliegtuigen op Eelde terechtkunnen.

Over de toekomst van Groningen Airport Eelde wordt flink gediscussieerd. Iets wat in de jaren dertig ook al gebeurde, zegt Pelleboer. "De KLM wilde verbindingen tussen Schiphol en Eelde en dan door naar Hamburg. Maar in de winter was het grasland vaak zo nat dat het niet kon. De vraag was: wat is het bestaansrecht van het vliegveld als het de helft van het jaar dicht is?"