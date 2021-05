Versoepeling EU-inreisverbod grootouders: geluk voor de een, pech voor de ander

Smits noemt het pijnlijk dat haar schoonouders Nora's eerste levensjaar hebben gemist. "Die tijd komt nooit meer terug en kan je niet zomaar inhalen."

Het Eindhovense gezin is dankbaar dat de grootouders eindelijk kennis mogen komen maken. Maar de twee ouders benadrukken dat er volgens hen ook een oplossing moet komen voor andere families. Vooral omdat steeds meer opa's en oma's in het buitenland gevaccineerd zijn. Zo zijn die van Nora in Turkije al ingeënt met een Chinees vaccin.

Groen licht vanuit Brussel

De EU-landen hebben deze week een akkoord bereikt over het deels opheffen van het inreisverbod voor niet-Europeanen. "In het advies staat nu dat mensen die gevaccineerd zijn of uit een veilig land komen straks weer Europa binnen mogen", zegt Brussel-redacteur Aïda Brands. "Maar het gaat om een zogenoemd raadsadvies en dat houdt in dat landen uiteindelijk zelf bepalen of ze de nieuwe regels daadwerkelijk overnemen."

Over welke landen de pandemie voldoende onder controle hebben, moeten de lidstaten nog een knoop doorhakken. De lijst met de huidige veilige landen vind je op de website van Rijksoverheid.

Niet-Europeanen die een door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) goedgekeurd vaccin hebben gehad, kunnen op termijn weer toegelaten worden binnen de EU. Lidstaten staan vrij om reizigers die zijn ingeënt met overige vaccins wel of niet toegang te verlenen. De komende tijd wordt meer duidelijkheid verwacht.

'Zwanger'

Migoni hoopt vurig dat haar gevaccineerde ouders in Mexico snel worden toegelaten. "Ik heb ze al twee jaar niet meer gezien", zegt ze. Ze is 48 jaar oud en heeft vier kinderen (11, 10, 8 en 3). "Als ik jonger was zou ik opnieuw zwanger worden", zegt ze gekscherend. Want in dat geval zouden haar ouders wel naar Nederland mogen komen.

Haar moeder is 69 en haar vader 81. "Vanwege mijn vaders leeftijd vind ik het extra erg. Hij is al ouder dan de gemiddelde levensverwachting in Mexico. En mijn moeder kan videobellend uren naar haar jongste kleindochter kijken. Hoe hard ik ze ook mis, ik weet dat ze ons nog veel meer missen."