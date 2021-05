Bewoners appartementen Amsterdam geëvacueerd na vondst zware explosieven

De politie in Amsterdam heeft afgelopen week na een serie incidenten de bewoners van een appartementencomplex met acht woningen geëvacueerd en naar een veilig onderkomen overgebracht. Dat gebeurde midden in de nacht van woensdag op donderdag nadat in een berging van het complex zware wapens waren gevonden.

Het gaat om een complex in de Nolensstraat in de wijk Geuzenveld in Amsterdam-West. Burgemeester Halsema heeft de woning waar de berging bij hoort, voor drie maanden laten sluiten. Dat betekent dat niemand de woning mag gebruiken of betreden zonder toestemming van de burgemeester.

In de berging vond de politie in de nacht van woensdag op donderdag explosieven, vuurwapens en munitie die worden gebruikt bij misdrijven in het criminele circuit. Het ging om automatische aanvalsgeweren, handvuurwapens en verschillende soorten explosieven.

Kort voor de vondst was in de woning een verdachte van een schietincident aangehouden, waarbij zondag een vrouw om het leven kwam. De 27-jarige Ayla Mintjes werd beschoten terwijl ze met iemand in een auto zat. Kort na de schietpartij werd al een andere verdachte opgepakt.

Gezinnen met kinderen

In het complex wonen onder meer gezinnen met kinderen. Verschillende bewoners hebben gezegd dat ze bang en emotioneel zijn. Ze zijn nu weer terug, maar zeggen dat ze willen verhuizen.

Op 28 maart was het gemeenschappelijke portiek van het complex al met explosieven beschadigd. Twee dagen later ontplofte een explosief dat aan het balkon van het pand was bevestigd.

De politie denkt dat de gebeurtenissen te maken hebben met een conflict in het criminele circuit.