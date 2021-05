'Immigratiedienst heeft geen weerwoord tegen onrealistische politiek'

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) krijgt te maken met onrealistische vragen vanuit de politiek en de organisatie is te slecht op orde om tegengas te geven. Dat staat in een vandaag gepubliceerd onderzoek van EY in opdracht van demissionair staatssecretaris Broekers-Knol over de problemen bij deze dienst.

De IND ligt onder vuur vanwege achterstanden in de verwerking van asielaanvragen. De wachttijden zijn al jaren veel te hoog. Wettelijke beslistermijnen worden niet gehaald, waardoor miljoenen aan dwangsommen moesten worden uitgekeerd aan asielzoekers. Bovendien leidt het tot overvolle asielzoekerscentra, omdat mensen niet uitstromen.

Personeelstekort, gebrek aan ervaring

In november vorig jaar beloofde verantwoordelijk staatssecretaris Broekers-Knol een onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de asielketen, met speciale aandacht voor de IND. Uit dat onderzoek blijkt dat er onvoldoende zicht is op de werkvloer, vanuit de leiding. Ook zijn er onvoldoende ervaren medewerkers.

Bovendien is er nog steeds een tekort aan personeel, met de huidige lage instroom ruim 60 voltijdbanen. Er ligt geen plan klaar om dat bij pieken op te vangen. De onderzoekers adviseren de huidige tijdelijke medewerkers langer aan te houden en meer te investeren in ervaring op de werkvloer. Ook is een noodplan nodig voor het opvangen van korte pieken en crises, stellen de onderzoekers.

'Vicieuze cirkel'

Volgens Broekers-Knol bieden de rapporten een goede basis voor verbetering en versterking van de migratieketen en de organisatie. Zij gaat er deze zomer op studeren en komt daarna met een reactie.

Vluchtelingenwerk roept in een reactie Broekers-Knol en het volgende kabinet op om dit plan ter harte te nemen. "De jarenlange vicieuze cirkel van gebroken beloftes en opstapelende problemen moet nu eindelijk worden doorbroken", vindt Vluchtelingenwerk.