RIVM: 4219 nieuwe besmettingen, acht miljoen prikken gezet

Bij het RIVM werden twaalf overleden covid-patiënten gemeld. Gisteren waren dat er nog 18. De afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM gemiddeld veertien doden per dag, tegen negentien doden per dag een week eerder.

Bekend is dat het werkelijke aantal overleden hoger is: niet iedere doodzieke coronapatiënt wordt getest. De oversterftecijfers van het CBS geven waarschijnlijk een betrouwbaarder beeld van het werkelijke aantal doden. Die over de vorige week laten zien dat er nauwelijks nog oversterfte is.