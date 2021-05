Fleur Launspach en Heleen D'Haens nieuwe NOS-correspondenten Londen en Rome

Fleur Launspach en Heleen D'Haens worden de nieuwe correspondenten voor de NOS in respectievelijk het Verenigd Koninkrijk en Italië. Launspach volgt Tim de Wit (Londen) op en D'Haens is de opvolger van Mustafa Marghadi in Rome.

"Met Fleur en Heleen krijgen we er opnieuw twee relatief jonge, maar zeer getalenteerde correspondenten bij", zegt Marcel Gelauff, hoofdredacteur NOS Nieuws. In hun standplaatsen Londen en Rome kunnen zij volgens Gelauff twee "eigenzinnige Europese hoofdsteden met een geheel eigen cultuur nog dichterbij brengen, op alle platforms van de NOS".

De 31-jarige Launspach ondersteunde het afgelopen jaar in het Verenigd Koninkrijk al de huidige NOS-correspondent Tim de Wit. Ze werkt nu twee jaar in Londen als freelancer, onder meer voor nieuwszenders Al Jazeera English en NBC News. Voor de KRO-NCRV-serie Na de Klap produceerde Launspach een documentaire over de brand in de Grenfell Tower.

In juli start haar correspondentschap. Ze kijkt ernaar uit om verslag te doen "van een land dat zichzelf post-Brexit opnieuw uitvindt".

'Belangrijk correspondentschap'

Heleen D'Haens (28) begon zes jaar geleden bij de NOS. Ze maakte de afgelopen jaren als lid van de buitenlandredactie onder meer items voor het NOS Journaal, werkte samen met correspondenten aan reportages en schreef artikelen voor de site van de NOS. De afgelopen jaren maakte ze ook jeugddocumentaires over kinderrechten in Oost-Europa en Afrika voor de EO-serie Mensjesrechten.

Ook reisde ze recent nog naar de VS voor de presidentsverkiezingen en was ze op Lesbos toen vluchtelingenkamp Moria afbrandde.

"Daar merk je als journalist hoe belangrijk het is om daar te zijn waar je verhaal zich afspeelt", zegt D'Haens, die in augustus begint in Rome. Ze verheugt zich op een boeiend correspondentschap. "Dat er in Nederland vaak kritisch wordt gekeken naar Italië, bijvoorbeeld naar de manier waarop daar Europees geld wordt besteed, maakt het correspondentschap daar extra belangrijk en interessant."