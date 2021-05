Levenslang voor IS-aanhanger die aanslag pleegde op homostel in Dresden

Een rechter in het Duitse Dresden heeft een IS-aanhanger tot levenslang veroordeeld omdat hij een homostel aanviel met een mes. Een van de twee overleed bij de aanslag, de ander raakte ernstig gewond.

De rechter heeft de 21-jarige Syriër Abdullah H. schuldig bevonden voor moord en poging tot moord en legde hem de maximale straf op. Hij is ook veroordeeld voor het aanbrengen van zwaar lichamelijk letsel.

'Vergeten aanslag'

De aanval in Dresden in oktober vorig jaar kwam bekend te staan als 'de vergeten aanslag'. Doordat er eerst werd gedacht aan een roofmoord was er weinig aandacht voor het incident. Pas toen ruim twee weken later een verdachte werd opgepakt en hij een aanhanger van Islamitische Staat bleek te zijn, werd de moord gezien als aanslag.

H. kwam in 2015 als vluchteling naar Duitsland. Hij was op het moment van de aanslag net vijf dagen uit de gevangenis. Daar zat hij een straf uit, onder meer voor het gebruik van IS-symbolen, bedreiging en mishandeling.

Vorige maand diende de rechtszaak tegen H. Volgens het Openbaar Ministerie handelde H. vanuit zijn radicaal-islamitische en homofobe overtuiging. Hij wilde de "ongelovigen" uit de door hem zo gehate vrije samenleving laten "verdwijnen", schreef de openbaar aanklager toen.