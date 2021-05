Campagnestrateeg Slikker wil voorzitter PvdA worden

Campagnestrateeg Pieter Paul Slikker wil de nieuwe voorzitter worden van de PvdA. Die functie komt in oktober vrij, doordat de huidige voorzitter Nelleke Vedelaar heeft aangekondigd dat zij dan stopt.

Slikker (40) heeft een lange staat van dienst en een groot netwerk binnen de PvdA. Hij was campagnemanager van de partij, onder meer bij de grote overwinning van 2012 (38 zetels) en bij de nog grotere nederlaag in 2017 (9 zetels). Hij werkte voor alle partijleiders sinds Wouter Bos en heeft een goede band met de huidige partijleider Ploumen.

De kandidaat-partijvoorzitter noemt de PvdA 'een oude reus' die tot leven gewekt moet worden. Nederland heeft volgens hem "een moderne volkspartij nodig die weer kan winnen".

PvdA in kabinet?

Onder strikte voorwaarden is Slikker voor deelname van de PvdA aan een nieuw kabinet, ook als dat onder leiding van Mark Rutte staat. "Maar dan moet de grootste stap de komende maanden worden gezet door de VVD, het CDA en D66. PvdA en GroenLinks moeten echt geen genoegen nemen met wat groene spiegeltjes en wat rode kraaltjes. Dan moeten er echt grote stappen worden gezet door die andere partijen om er een ander kabinet van te maken, zowel in zijn programma als in bestuurscultuur, dan Rutte III was."

Regeren met de VVD is een heet hangijzer binnen de PvdA. Zeker als dat kabinet weer onder leiding van Mark Rutte komt te staan. De vorige keer leidde dat tot de grootste nederlaag ooit in de Nederlandse politiek, van 38 naar 9 zetels, en dat recordverlies is nog steeds niet goed verteerd.

Onder anderen Sandro Kovacic van de Jonge Socialisten, de jongerenafdeling van de partij, is om die reden tegen. "Ik vraag me af of je nog betrouwbaar bent als je gaat regeren met een premier die voor de camera heeft gelogen, of geen actievere herinnering meer had." Esther van Dijke, een actieve PvdA'er die zich al jarenlang inzet voor vluchtelingen, moet er ook niks van hebben. "De VVD is een partij die te ver van ons afstaat. Ik denk dat we dat niet moeten doen."

Betaalbare huizen

Natuurlijk zijn er ook PvdA'ers die niet per se tegen kabinetsdeelname zijn. Klara Boonstra, directeur van het wetenschappelijk instituut van de partij, vindt het te verdedigen als de partij echt iets weet binnen te halen voor de burgers met wie het niet goed gaat. "Dan bedoel ik echt betaalbare en voldoende huizen voor jonge mensen en er moet voor iedereen een einde komen aan onzeker werk. Alleen als je dat echt kunt waarmaken, moet je meedoen."

De PvdA'ers die vinden dat de partij wel kan meeregeren, stellen als ontbindende voorwaarde dat er in elk geval een andere linkse partij moet meedoen. En de meesten zeggen dan GroenLinks. Dat is ook wat Ploumen en haar voorganger Asscher al lange tijd zeggen.

Draagvlak voor fusie met GroenLinks

Veel lokale afdelingen van beide partijen gaan al een stap verder. Trouw meldt vandaag op basis van eigen onderzoek dat er groot draagvlak is voor een fusie. Ongeveer de helft van de lokale fractievoorzitters die hebben meegedaan aan de peiling van de krant vindt dat de twee linkse partijen op den duur moeten samengaan. Een kleine 30 procent ziet een fusie niet zitten. De rest twijfelt, of wil dat de leden hierover beslissen.

Partijleider Ploumen gaat zaterdag digitaal in gesprek met ongeruste leden van de partij over de kabinetsformatie. Een aantal leden dat kritisch is over regeringsdeelname wil daarbij aandringen op het organiseren van een officiële Ledenraad, een soort mini-congres, want daar willen zij moties indienen om de partijleiding bij te sturen.