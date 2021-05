ProRail pleit bij informateur voor miljardeninvestering in spoor

Spoorbeheerder ProRail wil dat het kabinet miljarden investeert om het spoorwegennet te moderniseren. In het AD en De Telegraaf zegt ProRail-topman Voppen dat hij dat pleidooi heeft gedaan in een brief aan informateur Hamer.

Volgens Voppen is de investering nodig om Nederland in de toekomst bereikbaar te houden. Weliswaar waren treinen vanwege corona het afgelopen jaar veel leger dan normaal, inmiddels trekt dat weer aan. Experts denken dat het aantal reizigers tot 2040 met 30 tot 40 procent zal groeien, zegt de ProRail-topman.

Nieuwe stations

De spoorbeheerder wil tientallen stations moderniseren en ook nieuwe stations realiseren op plekken waar veel nieuwe woningen worden gebouwd. "Zo maken we Nederland minder afhankelijk van de auto en helpen we files naar het verleden", zegt Voppen in De Telegraaf.

ProRail wil ook investeren in treinen die automatisch worden bestuurd. Op die manier kan het spoor intensiever worden gebruikt.

Nieuwe banen

Voppen zegt dat ProRail de komende twee jaar 1200 nieuwe medewerkers nodig heeft om het spoorwegennet klaar te maken voor de toekomst. In de brief aan Hamer benadrukt hij naar eigen zeggen dan ook dat zijn plannen goed zijn voor de werkgelegenheid.

"Wij willen de formerende partijen helpen met kennis en advies", aldus Voppen. "Zodat het nieuwe kabinet de juiste keuzes voor de toekomst kan maken om ons land bereikbaar te houden."