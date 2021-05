Tariefsverhoging parkeren in Scheveningen naar 10 euro van de baan: raad is tegen

Een meerderheid van de Haagse gemeenteraad is tegen het voorstel om het uurtarief voor parkeren in Scheveningen deze zomer te verhogen van 3,90 naar 10 euro. Dat blijkt uit een rondgang van Omroep West. Meerdere partijen vrezen dat Scheveningen hierdoor het imago krijgt van een dure badplaats.

Met het voorstel wil de gemeente de parkeeroverlast in Scheveningen aanpakken. Door het parkeren op straat in de zomermaanden een stuk duurder te maken dan het parkeren in een garage, wil de gemeente bezoekers overhalen om hun auto in een parkeergarage te zetten.

Het voorstel van wethouder Robert van Asten (D66) stuit op verzet van coalitiegenoten VVD en CDA en oppositiepartijen Hart voor Den Haag/Groep de Mos, Nida, Islam Democraten en de PVV. Zij vinden de verhoging van 3,90 euro naar 10 euro per uur "exorbitant". Hierdoor is er geen meerderheid voor het voorstel.

Harde afspraken

Bij aan aantal voorstanders van het voorstel is inmiddels ook irritatie ontstaan. Reden hiervoor zijn de afspraken die wethouder Van Asten heeft gemaakt met de beheerders van de parkeergarages over het niet verhogen van de tarieven.

Een verhoging van de tarieven in de parkeergarages zou bezoekers niet overhalen om hun auto daar te parkeren en daarmee zou het verhogen van de tarieven op straat niet het gewenste effect hebben.

In een brief, die de wethouder vandaag tijdens de raadsvergadering naar de gemeenteraad stuurde, schrijft hij dat de beheerders "niet de intentie te hebben in dit jaar de tarieven te verhogen boven het straattarief". Dat zijn volgens critici geen "harde afspraken" zoals de wethouder had beloofd.

Vanavond stemt de gemeenteraad over het voorstel.