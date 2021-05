Geen vervolging kabinet voor niet informeren Kamer in Toeslagenaffaire

Het kabinet wordt niet vervolgd voor het niet goed informeren van de Kamer. De Tweede Kamer heeft een verzoek daartoe van de PVV afgewezen.

Volgens de PVV heeft het kabinet een ambtsmisdrijf gepleegd door de Kamer niet het feitenrelaas over de Toeslagenaffaire te geven waar de Kamer om had gevraagd. Partijleider Wilders en vier fractiegenoten dienden daarom een aanklacht in tegen het kabinet. Vervolgens zou een commissie uit de Kamer die moeten onderzoeken. Daarna zou de Kamer de procureur-generaal bij de Hoge Raad opdracht kunnen geven om vervolging in te stellen.

Maar het verzoek van de PVV om een onderzoekscommissie in te stellen werd in een hoofdelijke stemming met 34 Kamerleden voor en 97 tegen verworpen. Alleen Forum voor Democratie, Partij voor de Dieren, Denk, de groep-Van Haga, BBB en Bij1 steunden het voorstel.

Het kabinet stelde zich eerder op het standpunt dat het de Kamer "zoveel mogelijk" heeft geïnformeerd, zonder daarbij in detail in te gaan op het handelen van individuele ambtenaren. Volgens het kabinet is er geen grond voor een strafrechtelijke aanklacht en een Kamermeerderheid is het met die laatste constatering eens.