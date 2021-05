'Net uit de kliniek, waren mijn schulden opgelopen tot duizenden euro's'

De gemeente adviseerde hem om bijzondere bijstand aan te vragen, maar "daar werden lang niet alle kosten mee gedekt." Via de woningstichting kreeg hij een huis toegewezen, maar inmiddels waren zijn schulden opgelopen tot ruim 2000 euro. "Ik had een huurschuld, de zorgverzekering was maanden niet betaald, er lagen telefoonrekeningen. Ik was ontzettend bang dat ik weer zou doordraaien van de stress die dat gaf. Gelukkig kreeg ik nu goede hulp, anders weet ik niet wat er gebeurd zou zijn."

Niet meer melden

"Het staat in de Participatiewet dat de uitkering bij gedwongen opname wordt gestopt. Maar de wet is multi-interpretabel. We zien nu dat er een willekeur ontstaat", vertelt psychiater Van Dam. "De ene ambtenaar of gemeente voert het wel door, de andere niet."

Om problemen zoals die van Ferd te voorkomen, zijn meerdere instellingen gestopt met het melden van opnames, weet Van Dam. Samen met twee collega's waarschuwde ze in Het Parool dat patiënten mogelijk hulp gaan mijden, uit angst dat de uitkering wordt stopgezet

"Sinds afgelopen half jaar is er veel meer druk vanuit de gemeente om te weten of iemand gedwongen is opgenomen, Waarom, is ons een raadsel. Het is penny wise, pound foolish. Misschien kan hiermee een paar honderd euro worden bespaart, terwijl het een enorme administratieve rompslomp is en ontzettend veel werk oplevert voor maatschappelijk werkers. De stress die het de patiënt geeft, kan bovendien voor een terugval zorgen."

Doorgedraaid

Nadat Ferd uit de kliniek was ontslagen, duurde het weken voordat zijn normale bijstand weer werd herstart. "Ook dat gaf veel stress. Ik moest alles opnieuw aanvragen en dat was voor mij heel moeilijk, want ik wist niet wat ik moest invullen." Daardoor werd de stapel onbetaalde rekeningen alleen maar groter. Met hulp van een budgetbeheerder en de gemeente, is een deel van zijn schuld afbetaald en zijn er betaalregelingen getroffen.

"Als ik dit zelf had moeten oplossen, was ik waarschijnlijk weer doorgedraaid", zegt Ferd. "Ik vind het onbegrijpelijk dat er voor mensen in mijn situatie geen oplossing is. Het probleem wordt juist groter gemaakt. Het is domme pech als je een psychose krijgt. Maar het leek alsof ik gestraft werd, omdat ik op dat moment niks meer kon."