Grote brand bij houthandel in Noordbergum, zonnepanelen ontploft

In een houthandel in het Friese Noordbergum woedt een grote brand. Volgens de brandweer zijn er geen mensen meer in het pand.

De loods van 4000 vierkante meter staat helemaal in brand. Er komt veel rook vrij en zonnepanelen die op het dak lagen zijn ontploft.

Volgens een verslaggever van Omrop Fryslân is de brand begonnen in een gebouw waar hout ligt opgeslagen. Het vuur sloeg daarna over op een naastgelegen woonhuis.

Meerdere teams van de brandweer zijn bezig met blussen. Omwonenden worden opgeroepen niet te komen kijken. Ook moeten ze ramen en deuren dichthouden vanwege de rook.