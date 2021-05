Zware vrachtwagens niet meer welkom in Amsterdam om kades te beschermen

Om bruggen en kademuren te ontzien, scherpt de gemeente Amsterdam de regels voor zwaar verkeer in de binnenstad flink aan. Vanaf oktober 2021 mogen voertuigen zwaarder dan 30 ton het centrum niet meer in.

Nu kunnen vrachtwagens en bouwverkeer met een gewicht tot 45 ton nog een ontheffing krijgen. Dat stopt omdat die volgens de gemeente veel meer schade aanrichten dan vrachtvervoer tot 30 ton.

"We zijn ons bewust dat we met deze maatregelen veel vragen van de logistieke sector, maar gelukkig zit de branche constructief met de gemeente aan tafel", licht wethouder Egbert de Vries toe aan AT5. "Deze aanscherping is bittere noodzaak vanwege de staat van onze bruggen en kademuren."

Slechte staat

Veel kademuren en bruggen in Amsterdam verkeren in slechte staat omdat er sinds de jaren 80 stelselmatig te weinig geld is uitgetrokken voor onderhoud.

September vorig jaar stortte een kade aan de Grimburgwal gedeeltelijk in. Volgens toenmalig wethouder Sharon Dijksma was de kade mogelijk te zwaar belast door bouwverkeer en rakelings passerende schepen.

Ook in 2018 stortte een kademuur in, aan de Nassaukade. In 2017 was er een groot 'sinkhole' aan de Marnixstraat.

Groter gebied

Het gebied waar de regels gaan gelden, is iets uitgebreid ten opzichte van de huidige zone. Bovendien vervallen de vrachtroutes in het centrum waar zwaar verkeer nu nog zonder ontheffing gebruik van mag maken.

Voertuigen met een gewicht tot 30 ton mogen met een ontheffing wel het centrum binnen. Daaraan zijn wel enkele gedragsregels verbonden, zoals niet parkeren binnen drie meter van de waterkant en stapvoets rijden over drempels.