Nieuwe legertrucks zijn te groot voor de kazerne in Oirschot

De nieuwe legertrucks die sinds een aantal weken geleverd worden aan Defensie, passen niet in de garages op de kazerne in Oirschot. Onderhoud aan de voertuigen moet daardoor voorlopig elders plaatsvinden.

De landmacht heeft ruim 2800 Scania's besteld van het type Gryphus. Ze vervangen de al veertig jaar oude 'viertonners' van DAF. Maar doordat de nieuwe legervrachtwagen een maatje groter is dan zijn voorganger, past hij niet in de garages op de Generaal Majoor de Ruyter van Steveninckkazerne in Oirschot.

Ze kunnen net naar binnen, schrijft Omroep Brabant. Maar een onderhoudsbeurt is onmogelijk: er is niet voldoende ruimte om bijvoorbeeld de cabine te kantelen voor werk aan de motor.

Bewuste keuze

Een woordvoerder van Defensie bevestigt dat de voertuigen niet voor onderhoud in de garages in Oirschot passen. Het gaat volgens hem om een feit dat vooraf bekend was. "We hebben bewust gekozen voor moderne voertuigen, die groter zijn dan de oudere trucks. En we wisten dat dat zou betekenen dat de voertuigen niet meteen in alle kazernes passen."

Om de voertuigen wel voor onderhoud in de garage van Oirschot te krijgen, moet de garage eerst verbouwd worden. Defensie wil de verouderde kazerne al langere tijd onder handen nemen, maar wanneer dat gaat gebeuren is niet bekend.

Tot die tijd moet, zoals op andere kazernes ook gebruikelijk is, het klein onderhoud buiten plaatsvinden. Groot onderhoud aan de nieuwe wagens moet elders gebeuren, bijvoorbeeld op vliegbasis Gilze-Rijen. Defensie laat weten te werken aan een oplossing in de buurt van de kazerne in Oirschot.

De kazerne in Oirschot heeft inmiddels twee Scania's geleverd gekregen. Het is de bedoeling dat dat er uiteindelijk 300 worden. De levering van de nieuwe legertrucks duurt nog tot en met 2027.