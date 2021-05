Julianatoren ontruimd na stroomstoring, bezoekers vast in achtbaan

Attractiepark Julianatoren is op de eerste dag van de heropening getroffen door een stroomstoring. Het kinderpretpark in Apeldoorn moest daardoor worden ontruimd.

De stroomstoring deed zich rond 15.30 uur voor. Op dat moment zaten meerdere mensen in de achtbaantrein, die stil kwam te staan. De bezoekers konden met een steiger uit de attractie worden geholpen. De inzittenden van het reuzenrad waren net beneden en hadden geen hulp nodig.

"We hebben geluk gehad. Het lukte ons redelijk makkelijk om de mensen uit de attracties te halen die normaal het moeilijkst zijn om te evacueren", vertelt directeur Jeroen Buter aan Omroep Gelderland. "Doordat de trein redelijk onderaan stond, konden we de mensen met een steiger eruit halen. Als de trein helemaal bovenin had gestaan, had je een hoogwerker van de brandweer nodig gehad."

Huilende kinderen

Sinds vandaag mogen pretparken dankzij de versoepelde coronamaatregelen weer open. "Jammer dat het vandaag een korte dag was, maar gelukkig is alles goed verlopen en zijn er geen problemen ontstaan", zegt Buter over de korte openingsdag. "Alleen wat huilende kinderen, omdat ze naar huis moesten."

De ongeveer 150 bezoekers die het park hebben moeten verlaten, hebben vrijkaarten gekregen voor een nieuw bezoek.

Kabel geraakt

De stroomstoring werd veroorzaakt doordat er bij werkzaamheden in de omgeving van het pretpark een kabel is geraakt. In totaal kwamen zo'n 1600 aansluitingen in Apeldoorn vanmiddag zonder spanning te zitten.

De storing is inmiddels op de meeste plekken verholpen, schrijft de regionale omroep.