Verdachte komt om na overval op geldwagen in Amsterdam-Noord, zes arrestaties

Na een gewapende overval op een waardetransport in Amsterdam-Noord is een verdachte om het leven gekomen. Dat gebeurde na een achtervolging door de politie. Ook zijn zes verdachten opgepakt. Twee van hen raakten gewond, meldt de politie.

De verdachten waren op de vlucht na de overval op de Meeuwenlaan in Amsterdam-Noord, waarbij ook werd geschoten. Ze werden vanuit Amsterdam achtervolgd door de politie, en bij Broek in Waterland vluchtten ze een weiland in.

Drie voertuigen van mogelijke verdachten zijn volgens de politie nog altijd "aan het bewegen". Ook zijn er voertuigen in brand gevlogen. Waardoor de omgekomen verdachte is gedood, is niet bekendgemaakt. Op beelden is te zien dat agenten op wegvluchtende mensen schieten: