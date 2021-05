OM Milaan: Silvio Berlusconi te ziek om terecht te staan

De Italiaanse oud-premier en mediamagnaat Silvio Berlusconi is te ziek om in de rechtbank te verschijnen, heeft de officier van justitie in Milaan bekendgemaakt. Berlusconi (84) wordt beschuldigd van het omkopen van getuigen tijdens een eerder proces. De zaak tegen hem moet worden uitgesteld "omdat we ervan overtuigd zijn dat Berlusconi ernstig ziek is", zei de officier in een hoorzitting over de zaak.

Volgens de aanklacht werden de getuigen in de eerdere zaak onder druk gezet om hun mond te houden in de rechtszaak over Ruby, een minderjarige escort met wie Berlusconi tegen betaling seks zou hebben gehad. In die zaak werd Berlusconi in hoger beroep vrijgesproken, maar de zaak wegens omkoping moet nog dienen.

60 tot 90 dagen rust

Berlusconi werd vorig jaar september in het ziekenhuis behandeld voor een dubbele longontsteking als gevolg van een coronabesmetting. Sindsdien is hij nog vijf keer in een kliniek opgenomen geweest voor complicaties en hartproblemen. Nu wordt hij thuis verzorgd. Volgens zijn advocaat moet hij zestig tot negentig dagen rust houden.

De rechter beslist eind deze maand of de zaak tegen de andere aangeklaagden in deze zaak wel gewoon doorgaat.

