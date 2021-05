VS schaart zich niet achter oproep voor staakt-het-vuren in Gaza

De Verenigde Staten sluiten zich niet aan bij de oproep van andere landen voor een onmiddellijk staakt-het-vuren in Gaza. Dat valt op te maken uit de woorden van minister van Buitenlandse Zaken Blinken, bij een bezoek aan Denemarken.

Blinken zei dat de VS alle diplomatieke initiatieven die een staakt-het-vuren dichterbij brengen, verwelkomt, ook die van de VN. "Maar uiteindelijk is het aan de partijen zelf om duidelijk te maken dat ze een staakt-het-vuren nastreven."

Dat is nog niet het geval. De Israëlische premier Netanyahu liet gisteren weten dat de strijd tegen de militante Palestijnse organisatie Hamas "met volle kracht" doorgaat. De VS, Israëls belangrijkste bondgenoot, geeft hem voorlopig de ruimte. Maar ook Hamas zegt nog niet bereid te zijn de vijandelijkheden te staken.

Ook vannacht en vandaag gingen de vijandelijkheden door. Bij de strijd zijn afgelopen week in de Gazastrook volgens Palestijnse bronnen 201 doden gevallen, Israël meldt tien doden als gevolg van de beschietingen door Hamas.

Mediaflat

Blinken zei in Denemarken ook dat hij zelf nog geen bewijs heeft gezien dat Hamas kantoor hield in de mediaflat die zaterdag in Gaza door Israël werd verwoest. Maar hij sluit niet uit dat er bewijs is gedeeld met andere personen in de Amerikaanse regering.

"Ik wil me niet met inlichtingenkwesties bemoeien. Dat is niet aan mij. Ik laat het aan anderen over om informatie te beoordelen als die met ons is gedeeld", zei Blinken. Hij zei ook dat Israël bij zijn aanvallen in Gaza een verantwoordelijkheid heeft om burgers en "zeker journalisten" te beschermen.

Bewijs

De Israëlische krant The Jerusalem Post schreef gisteren dat Israël aan de Amerikanen bewijs heeft laten zien dat onomstotelijk zou aantonen dat de militante Palestijnse organisatie Hamas vanuit de flat opereerde, waar persbureau AP en nieuwsorganisatie Al Jazeera gevestigd waren. Het Witte Huis zou tevreden zijn geweest met de uitleg.

De eigenaar van de Jala-toren ontkende tegenover Al Jazeera dat Hamas in het gebouw zat. "Naast de huurders zaten er enkele kantoren van advocaten, ingenieurs en een paar mediabedrijven in. Niets anders", aldus Jawad Mehdi.

Het Amerikaanse persbureau AP eiste gisteren een onafhankelijk onderzoek naar de luchtaanval. De internationale organisatie Reporters Without Borders, die zich inzet voor persvrijheid, heeft het Internationaal Strafhof in Den Haag gevraagd na te gaan of Israël een oorlogsmisdaad heeft begaan. De internationale journalistenorganisatie CPJ stelde zich de vraag of het Israëlische leger doelbewust media aanvalt om "verslaggeving van het menselijk leed in de Gazastrook te dwarsbomen".

Journalisten zagen hoe hun werkplek met de grond gelijk werd gemaakt: