Vrouw Belgische ambassadeur in Zuid-Korea niet vervolgd vanwege onschendbaarheid

De vrouw van de Belgische ambassadeur in Seoul beroept zich op haar diplomatieke onschendbaarheid om vervolging te voorkomen. In april sloeg zij in de Zuid-Koreaanse hoofdstad een verkoopster die haar verdacht van winkeldiefstal. De gebeurtenis, die op bewakingsbeelden werd vastgelegd, leidde tot grote verontwaardiging in Zuid-Korea.

Bekijk hier de beelden van het incident: