Twintig jaar cel voor man die zijn zwangere vrouw doodde en flat in brand stak

Een 46-jarige man uit Haarlem is veroordeeld tot twintig jaar cel voor het doden van zijn zwangere echtgenote. De man wurgde zijn vrouw in september 2019 en stak daarna hun flat in Haarlem in brand.

De door de rechtbank in Haarlem opgelegde straf is even hoog als de eis van het Openbaar Ministerie.

De rechter ziet genoeg bewijs dat Bashir K. zijn vrouw om het leven bracht. Ze was toen zeven maanden zwanger van hun vierde kind. Ook was hij volgens de rechter volledig toerekeningsvatbaar tijdens zijn acties.

Brandstichting

Na het wurgen van zijn vrouw stak K. hun woning met behulp van benzine in brand. Daarop volgde een explosie. Door het vuur moesten 48 appartementen worden ontruimd.

K. werd tijdens de bluswerkzaamheden gearresteerd in de straat. Hij stond naar de brand te kijken, meldt NH Nieuws.

Bij het bepalen van de straf nam de rechter de brandstichting mee. Evenals dat hij behalve zijn vrouw ook zijn ongeboren kind doodde.

Relatieproblemen

K. en zijn vrouw hadden relatieproblemen. Op de dag van haar dood zouden ze ruzie hebben gehad. De verdachte verklaarde eerder dat zijn vrouw zichzelf om het leven heeft gebracht. Daar ging de rechter niet in mee. Uit onderzoek blijkt dat het scenario geschetst door K. onmogelijk is.

De drie kinderen van K. waren op de bewuste avond uit logeren. Zij krijgen allen een schadevergoeding van 20.000 euro. Eerder is al bepaald dat de Haarlemmer zijn kinderen niet meer mag zien. Die zaak was aangespannen door de Raad voor de Kinderbescherming.