Podcast De Dag: Máxima en de Argentinië-factor 

Het is 31 augustus 1999 als het NOS-journaal besluit te openen met groot nieuws over kroonprins Willem-Alexander die volgens presentator Philip Freriks 'op vrijersvoeten' is. Nederland maakt voor het eerst kennis met de toekomstige vorstin: Máxima Zorreguieta. Vandaag is de koningin vijftig geworden.

Oud-correspondent Ineke Holtwijk had de scoop: zij achterhaalde in 1999 de naam van de nieuwe vriendin van de kroonprins en daarmee ook die van haar vader. De periode die volgde maakte ze veel verhalen over de achtergrond van Máxima en de familie waar ze uit komt. Holtwijk vertelt in podcast De Dag hoe de wortels van Máxima in de Argentijnse elite haar hebben gevormd en perfect voorbereid hebben op de rol van vorstin. "Voor Máxima was het niet vreemd om koningin te worden."

Reageren? Mail dedag@radio1.nl