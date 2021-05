172 migranten van houten boten op Middellandse Zee gered

De Duitse hulporganisatie Sea-Eye zegt op één dag 172 migranten op de Middellandse Zee te hebben gered. De migranten maakten de oversteek met houten boten, die volgens Sea Eye ongeschikt waren voor gebruik op open zee. Onder de geredde mensen bevonden zich een baby van acht maanden en een zwangere vrouw.

Alle migranten zijn overgebracht naar het schip Sea Eye 4, dat pas enkele dagen in gebruik is. Twaalf mensen moesten medisch worden onderzocht, onder meer vanwege onderkoeling. Het is onbekend naar welk land de migranten worden overgebracht.

Sea-Eye kwam de migranten naar eigen zeggen op het spoor omdat een helikopter van de Europese grensbewakingsdienst Frontex boven de boten cirkelde. "Maar ze weigerden ons te informeren over de boten in nood", stelt de Duitse hulporganisatie.

Afgelopen vrijdag kwam Sea-Eye af op een melding van een kleine houten boot met ongeveer 50 mensen aan boord. Die boot werd vervolgens leeg aangetroffen. De organisatie gaat ervan uit dat de opvarenden mee zijn genomen naar de Libische kust.

Volgens Artsen zonder Grenzen zijn dit jaar tot dusver zeker 500 mensen omgekomen bij hun poging de oversteek naar Europa te maken.