Fans stormen met vuurwerk Kuip binnen: 'Vermoeden dat er sleutel in omloop is'

Hoe het mogelijk was geweest dat de supporters De Kuip binnen konden komen, wist hij nog niet precies. "We zijn het nog aan het uitzoeken, maar we vermoeden dat er een sleutel in omloop is. En daar zijn we niet blij mee."

Geen aanhoudingen

De politie heeft niemand aangehouden. "De supporters waren enkele minuten binnen en zijn daarna onder begeleiding van agenten en stewards weer vertrokken. Om de rust te bewaren en erger te voorkomen is besloten om geen aanhoudingen te verrichten", zegt een woordvoerder.

Volgens de woordvoerder raakte er bij de actie niemand gewond. "Er is ook niemand belaagd of bedreigd." Ook na de wedstrijd stonden nog honderden supporters rondom De Kuip, sommigen met spandoeken of fakkels, meldde de regionale omroep Rijnmond. De politie liet weten aanwezig te zijn en dat de situatie in de gaten werd gehouden.