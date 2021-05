Pro-Palestijnse betogingen in Amsterdam, Eindhoven, Groningen en Enschede

Vanmiddag waren er ook kleinere pro-Palestijnse demonstraties in Eindhoven, Nijmegen, Groningen en Enschede. In Eindhoven kwamen honderden mensen bijeen op het Stadhuisplein, schrijft Omroep Brabant. RTV Noord telde zo'n 200 demonstranten op de Grote Markt in Groningen. In een park in Enschede waren enkele honderden mensen op de been, aldus RTV Oost.

Op het Beursplein in Amsterdam was een kleine pro-Israëlische betoging.