RIVM meldt 4494 nieuwe besmettingen, daling gaat steeds sneller

2152 coronapatiënten in het ziekenhuis

In de ziekenhuizen nam de bezetting ook verder af. Er zijn dus meer patiënten uit het ziekenhuis ontslagen of overleden dan dat er werden opgenomen.

Er liggen nu 2152 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren: 2183), van wie 686 op de IC (gisteren: 710), meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

De IC-bezetting was voor het laatst op 1 april beneden de 700. Het is overigens nog steeds een forse bezetting; voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg rekende eerder voor dat uitgestelde operaties pas weer kunnen worden ingehaald als we beneden de 500 covidpatiënten op de intensivecareafdelingen komen.

Een belangrijk gegeven is ook dat de opnames in de ziekenhuizen en op de IC's op weekbasis met tientallen procenten blijven dalen. Daarmee lijkt het licht op groen te staan voor verdere versoepelingen komende week, want het Outbreak Management Team had dat als voorwaarde gesteld en het kabinet nam dat over.