Pinksteren: buiig, af en toe wat zon en te koud voor de tijd van het jaar

Op Hemelvaartsdag zelf zaten de terrassen vol, maar de rest van het lange weekend was het vooral nat en koud. Toch liet de zon zich ook geregeld zien. Je kon er alleen niet op rekenen.

Het ziet ernaar uit dat het met Pinksteren, volgend weekend, vergelijkbaar weer wordt. Dus buiig, te koud voor de tijd van het jaar en met af en toe wat zon.

"Het is een komen en gaan van storingen met de bijbehorende buien en regengebieden", schrijft Weerplaza. De zonkans komt niet boven de 50 procent uit en de kans op regen ligt rond de 80 procent, bij een temperatuur van een graad of 15. Ook is er kans op onweer en hagel.

Vijf jaar geleden was het ook koud met Pinksteren. In 2016 viel Eerste Pinksterdag op 15 juni en werd het niet warmer dan 12,1 graden. Dat was de op een na koudste pinksterdag sinds 1901. Alleen in 1936 werd het kouder, toen was het op 31 mei 11,7 graden.

Eropuit

Morgen wordt bekend of de aangekondigde versoepeling van de coronamaatregelen doorgaat. Gezien de dalende lijn van de besmettings- en ziekenhuiscijfers is de kans groot dat dat gebeurt.

Dat betekent dat ook de dierentuinen, pretparken en openluchtmusea woensdag weer opengaan en de terrassen open mogen tot 20.00 uur. Daardoor is er buiten meer te doen en zullen veel mensen de gelegenheid aangrijpen om er weer op uit te gaan.

De beste plekken zijn komend weekend in de zon, uit de wind, aldus Weerplaza.