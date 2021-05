Man scheurt met ruim 200 km/u over A59, moet rijbewijs en auto inleveren

Een automobilist moest vannacht zijn auto en rijbewijs inleveren vanwege te hard rijden. De 25-jarige man uit Utrecht reed op de A59 bij Rosmalen ruim 200 kilometer per uur waar 100 is toegestaan.

De automobilist werd rond 03.15 uur betrapt door agenten, meldt Omroep Brabant. "Omdat zij in een onopvallend dienstvoertuig reden had de bestuurder waarschijnlijk niet in de gaten dat hij de politie inhaalde", zegt de politie.

Na correctie bleek de man 103 kilometer te hard te hebben gereden. Daarop moest hij zijn rijbewijs en auto inleveren. "Het Openbaar Ministerie bepaalt of en wanneer de man zijn auto terugkrijgt", aldus de politie.