Vier op de vijf kennen dodelijke aandoening sepsis niet: zo herken je het

De 37-jarige regisseur uit Almere dacht destijds dat ze een heftige griep had. Ze had drie dagen boven de 40 graden koorts, vertelt ze aan de telefoon. Leusink kreeg het ook steeds benauwder. "Ik lag op de bank te googlen en zag dat ik alle symptomen van een longontsteking had."

Haar vriend reed haar vervolgens naar het ziekenhuis. "Ik zei tegen hem: kun je wat harder rijden, want ik voel dat mijn handen en voeten geen zuurstof meer krijgen. Heel vreemd om jezelf dat te horen zeggen."

Eenmaal in de wachtkamer was ze amper aanspreekbaar - een van de alarmsignalen van sepsis. Een dubbele longontsteking bleek de oorzaak. "Binnen no time lag ik aan het zuurstof. In 10 minuten tijd kreeg ik 2,5 liter vocht toegediend."

Coronavirus

Bacteriën, schimmels en virussen kunnen leiden tot infecties. Het coronavirus bijvoorbeeld, maar ook een blaasontsteking. Alleen in ernstige gevallen leidt dat tot sepsis en daarmee dus mogelijk tot orgaanfalen. De beste manier om dat te herkennen is via de alarmsignalen, oftewel ernstige ziekteverschijnselen:

Verwardheid of sufheid. "Bij mensen die enorm ziek zijn, verminderd aanspreekbaar of zelfs ijlen, moeten alarmbellen afgaan", vult sepsis-expert en internist Tom van der Poll (Amsterdam UMC) aan.

Koude rillingen of koorts. "Denk aan klam zijn en zweten, of onophoudelijk klappertanden en rillend onder de dekens liggen., zegt Van der Poll.

Niet of nauwelijks kunnen plassen.

Lage bloeddruk.

Hevige kortademigheid.

Mensen die wel bekend zijn met sepsis, weten meestal dat dit de belangrijkste symptomen zijn. Althans dat blijkt uit de vragenlijst die SepsisNet heeft afgenomen onder 916 mensen. De resultaten zijn ingestuurd voor publicatie in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

Campagnes in buurlanden

Volgens de voorzitter van de stichting, internist Peter Pickkers (Radboudumc), is het hoog tijd voor een grote overheidscampagne. Dat is bijvoorbeeld gedaan in de VS, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Sindsdien is de bekendheid van de aandoening daar fors gestegen volgens een team van internationale onderzoekers. In die landen zijn respectievelijk 55, 62 en 69 procent van de inwoners bekend met sepsis.

"In het Verenigd Koninkrijk was er een parlementslid dat sepsis heeft gehad", zegt Pickkers. "Dat heeft de noodzaak voor een campagne een boost gegeven. Op bushokjes werden grote posters geplaatst met de slogan: Just ask yourself, could it be sepsis?"

Ook online werden de posters met daarop een aantal symptomen gedeeld: