Kinderartsen Suriname slaan alarm: 'Risico dat zieke en premature baby's overlijden'

Kinderartsen in Suriname slaan alarm over de vastlopende neonatale zorg in het land. Door tekorten aan gespecialiseerd verpleegkundig personeel, medicijnen en apparatuur, zijn ze naar eigen zeggen op het punt beland dat ze geen adequate zorg meer kunnen leveren aan te vroeg geboren en ernstig zieke baby's.

De kraamafdeling van het Academisch Pediatrisch Centrum in Paramaribo kan de zorg voor de ernstigste gevallen niet langer leveren. "Dit heeft als gevolg dat te vroeg geboren baby's, met name die geboren zijn bij een zwangerschapsduur tussen 27 en 30 weken, en hele zieke voldragen pasgeborenen in Suriname komen te overlijden. Dit is voor de ouders hartverscheurend en voor ons als kinderartsen zeer deprimerend en een onacceptabel dieptepunt", zegt kinderarts Marjorie Muringen namens de vakgroep.

Kijk hier naar de noodkreet van de kinderartsen: