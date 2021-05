Nederlanders in de rij voor vakantie naar buitenland

Onder meer Portugal, Ierland, Curaçao, delen van Griekenland, de Balearen en de Canarische Eilanden hebben code geel gekregen. Voor Saba en Sint-Eustatius geldt een groen reisadvies.

Overigens betekent dit niet dat Nederlanders zonder voorbehoud een vakantie kunnen boeken naar deze gele of groene landen. Landen kunnen Nederlanders weigeren, voorwaarden opleggen of toeristen verplichten in (thuis)quarantaine te gaan. Nederlanders die naar het vaste land van Portugal reizen moeten bijvoorbeeld een negatieve PCR-test laten zien en twee weken in quarantaine. Op de site Nederland Wereldwijd is het reisadvies per land op te zoeken.

De resterende landen blijven vooralsnog op kleurcode oranje staan. Het kabinet blijft reizen naar deze landen sterk afraden. Kaper verwacht dat de komende weken meer landen code geel krijgen en dat de extra maatregelen, zoals een verplichte PCR-test of thuisquarantaine, versoepeld zullen worden naarmate het in Nederland beter gaat.

Auto of vliegtuig

Zullen vakantiegangers dit jaar meer de auto of het vliegtuig pakken? Dat is een vraag die volgens Kaper misschien meer gesteld zal worden dan een paar jaar geleden. "Wij zien onder onze leden dat autovakanties populairder zijn dan bijvoorbeeld in 2019. Aan de andere kant zie je ook wel dat als het weer mogelijk is om bijvoorbeeld naar Griekenland te gaan, mensen wel weer een vliegreis zullen boeken."

Volgens correspondent Conny Keessen staat Griekenland te springen om de komst van toeristen, maar loopt het nog niet direct storm. "Het toerisme komt langzaam op gang. Ik heb gesproken met hoteleigenaren op Kos en Kreta en die zeggen dat de boekingen vanaf juli prima lopen, maar nog niet op korte termijn. Ze hopen dus dat de toeristen ook deze maand en in juni gaan komen", zei Keessen tegen

Nog wel coronaregels van kracht

Er gelden in Griekenland nog wel voorwaarden voor vakantiegangers. "Je bent welkom als je een vaccinatiebewijs kunt tonen, een negatieve PCR-test of een bewijs dat je recent corona hebt gehad." Bij de meeste Griekse eilanden hoef je na terugkomst in Nederland niet in quarantaine. Maar dat geldt niet voor het Griekse vasteland en het populaire vakantie-eiland Kreta.

De vakanties in Griekenland zullen ook nog niet helemaal als vanouds zijn, want er zijn nog steeds coronamaatregelen van kracht. "Er is nog een avondklok van 00.30 tot 05.00 uur. Mondkapjes zijn binnen en buiten verplicht, dat zal ook wel wennen zijn voor Nederlanders. Aan de andere kant zijn archeologische vindplaatsen, terrassen en musea open. Je kunt de winkels weer in en het is natuurlijk mooi weer", aldus Keessen.

Frankrijk wil graag toeristen ontvangen

Frankrijk is een van de populairste vakantielanden onder Nederlanders, maar dat land staat voorlopig nog op code oranje. Op 9 juni zijn alle toeristen vanuit alle hoeken van de wereld weer welkom in Frankrijk, zegt correspondent Frank Renout. "Maar dan wel met een 'coronapas', een QR-code op je telefoon waaruit blijkt dat je gevaccineerd bent of negatief getest." Brussel wil de coronapas op 21 juni operationeel hebben.

Frankrijk rekent op flink wat bezoekers, zegt Renout. "De toeristische sector hoopt dat er 20 tot 40 procent meer toeristen komen dan in rampjaar 2020. Er is een speciale campagne gestart door alle toerismebureaus om buitenlandse toeristen weer te trekken, want die zijn ongelooflijk belangrijk voor de Franse economie."