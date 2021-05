Zanger 'Hand in hand kameraden' overleden

Zanger Jacky van Dam (echte naam: Jaap Plugers), de vertolker van het clublied van Feyenoord, is vanochtend in Rotterdam overleden. Plugers werd 83 jaar.

Plugers bracht het clublied Hand in hand, kameraden uit in 1961. Het lied werd daarvoor trouwens al bij een aantal Nederlandse voetbalclubs gezongen, meldt Rijnmond. Een van die clubs was de Rotterdamse amateurvoetbalclub Coal, waar Johnny Hoes voetbalde.

Op verzoek van Hoes schreef zanger en tekstschrijver Jaap Valkhoff er een paar coupletten bij. Plugers zong het in en hét clublied van Feyenoord was geboren. Tot op de dag van vandaag wordt het gespeeld als de spelers het veld opkomen voor een wedstrijd in De Kuip.

Hand in hand, kameraden is veruit zijn bekendste lied, maar Plugers deed meer. Hij was ook portier bij de Oase Bar en zong het lied Japie de Portier.

Prachtig, dat is Rotterdam

Plugers was al langere tijd ziek, hij had longkanker. Toen ze dat in januari hoorden, besloot een aantal fans hem te bezoeken in het verpleeghuis waar hij verbleef. "Wij willen hem verrassen en bedanken voor dit iconische lied", aldus een trouwe aanhanger van Feyenoord toen.

Het emotioneerde Plugers, die toen even naar buiten kwam om met de fans het clublied te zingen. "Grandioos", snikte hij toen. "Het is allemaal een beetje versleten, het gaat allemaal niet meer zo best. Maar ik ben zeer vereerd. Het zal je overkomen, en dat op mijn leeftijd. Prachtig, dat is Rotterdam."