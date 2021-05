Politie hield reconstructie van arrestatie Michael P.

De politie heeft deze week een reconstructie gehouden van de arrestatie van Michael P., de man die Anne Faber (25) ontvoerde, verkrachtte en doodde. De rechtbank Midden-Nederland bevestigt de berichtgeving hierover van RTL Nieuws.

Michael P. (31) zit momenteel een gevangenisstraf van 27 jaar en acht maanden uit, daarnaast is hem tbs met dwangverpleging opgelegd. De Hoge Raad verkortte vorig jaar de door het gerechtshof opgelegde straf met vier maanden, vanwege het geweld dat is gebruikt tijdens zijn arrestatie in 2017. Bij de arrestatie liep P. een gebroken schouder op.

P. vindt dat hij te hard is aangepakt en wil dat vijf leden van het arrestatieteam strafrechtelijk worden vervolgd. Daarom begon hij in 2019 een zogenoemde artikel 12-procedure. Het gerechtshof Amsterdam gaf daarna opdracht om meer onderzoek te doen naar het ontstaan van de schouderbreuk. Ook wil het hof weten welke instructies het arrestatieteam kreeg.

'Uitgeschreeuwd van de pijn'

P. beschrijft in zijn aangifte tegen de agenten dat zijn geboeide armen achter zijn rug meerdere keren omhoog zijn geduwd, waarbij hij het zou hebben uitgeschreeuwd van de pijn. Het onderzoeksteam hield er op dat moment rekening mee dat Anne Faber mogelijk nog in leven kon zijn en wilde P. dwingen om te vertellen waar de vermiste vrouw was.

Volgens RTL Nieuws vond de reconstructie dinsdag en woensdag plaats, onder leiding van een rechter-commissaris. Bij zo'n reconstructie wordt een gebeurtenis 'nagespeeld' om meer duidelijkheid te krijgen over hoe iets gebeurd is. Onduidelijk is of de vijf betrokken arrestatieteamleden allemaal hebben meegewerkt. Michael P. was volgens RTL zelf wel aanwezig.