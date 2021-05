Taakstraffen voor bespugen mannenkoppel in Amsterdam

Twee mannen van 21 en 22 jaar die vorig jaar in Amsterdam-Oost twee mannen die hand in hand liepen in het gezicht spuugden, zijn veroordeeld tot 50 en 30 uur taakstraf. Ze scholden het koppel ook uit voor "kankerhomo's". Het Openbaar Ministerie had taakstraffen geëist van 120 en 80 uur.

Het stel werd op 12 april vorig jaar lastiggevallen toen ze hand in hand over straat liepen. Ze filmden een deel van het incident en zetten ook beelden op sociale media. Daarop werd met veel verontwaardiging gereageerd. Een maand later werden de twee opnieuw uitgescholden op straat. Om hun een hart onder de riem te steken werd in de buurt massaal de regenboogvlag gehesen.

Traumatherapie

De slachtoffers hebben voor de rechter verklaard dat ze zich gediscrimineerd en vernederd voelen en niet meer hand in hand over straat durven te lopen. Een van de slachtoffers vertelde bij de NOS dat hij last had van nachtmerries en traumatherapie kreeg.

De rechtbank verwijt de daders dat ze een onveilige sfeer hebben gecreëerd en benadrukte ook dat ze zich schuldig hebben gemaakt aan discriminatie. Ze moeten een schadevergoeding aan de slachtoffers betalen van 400 en 500 euro.