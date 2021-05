5608 nieuwe besmettingen, IC-opnames dalen met 31 procent in een week

In de ziekenhuizen nam de bezetting licht toe, na twee dagen van dalingen met meer dan honderd bedden per dag. Er liggen nu 2250 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren: 2231), van wie 728 op de IC (gisteren: 733), meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding.

Het aantal opnames blijft sterk teruglopen - een belangrijke voorwaarde van het OMT en het kabinet om maandag definitief te beslisssen dat er verder kan worden versoepeld. Het aantal IC-opnames is de afgelopen zeven dagen met 31 procent gedaald ten opzichte van de zeven dagen daarvoor. Bij de ziekenhuisopnames gaat het om een afname van 12 procent.