Computers in Ierse ziekenhuizen uit voorzorg uitgeschakeld na hack

De nationale Ierse gezondheidsdienst HSE heeft uit voorzorg computers uitgeschakeld, omdat het systeem is geïnfecteerd met gijzelsoftware. Vandaag wordt de schade opgenomen en gekeken of computers weer veilig kunnen worden opgestart.

Zonder tegenbericht gaan alle afspraken door, ook vaccinatie-afspraken vanwege het coronavirus. Kraamklinieken hebben alle afspraken voor thuisbezoek afgezegd, behalve voor vrouwen die bijna zijn uitgerekend.

Het hoofd van de HSE zei vanmorgen tegen de Ierse publieke omroep RTÉ dat alle nationale en lokale computernetwerken zijn geïnfecteerd. Opgeslagen data waren het doelwit. De dader of daders hebben nog geen losgeld geëist.

Binnen via patiëntenregistratie

Het hoofd van een kraamkliniek in Dublin zei dat zijn personeel er vannacht achterkwam dat het systeem was gehackt. Hij gaat ervan uit dat ook andere ziekenhuizen zijn getroffen. "We gebruiken binnen de HSE hetzelfde systeem voor patiëntenregistratie. Het lijkt erop dat ze daar zijn binnengekomen."

Zijn kliniek is intussen overgestapt op papieren dossiers. Dat gaat volgens hem goed, maar leidt wel tot vertraging. Daarom wordt onderzocht of een aantal afspraken voor vandaag kan worden afgezegd.

Een kankerspecialist van het universiteitsziekenhuis van Cork zei dat ook zijn ziekenhuis uit voorzorg alle computers heeft uitgeschakeld. Dat levert veel stress op voor patiënten die op uitslagen wachten.