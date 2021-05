Gemeenteraad van Delft doet WhatsApp in de ban

De gemeenteraad van Delft heeft besloten om geen gebruik meer te maken van WhatsApp. Voor het onderling contact in WhatsApp-groepen stappen de raadsleden over op de chatfunctie van Microsoft Teams. Ze gaan ook (weer) ouderwets mailen.

Het besluit werd genomen in een debat over de nieuwe gebruikersvoorwaarden die WhatsApp morgen invoert. De berichtendienst gaat gebruikersdata opslaan en delen met het moederbedrijf Facebook.

D66-raadslid Christine Bel spreekt over een principekwestie. "We wilden vooral over het voetlicht brengen dat er een sterke mate van dwang in kan zitten. Als raadsleden en bewoners op 15 mei niet akkoord gaan met de nieuwe voorwaarden, kunnen ze de app niet meer gebruiken."

Bewustwording

De motie waarin zij voorstelde om WhatsApp in de ban te doen, kreeg een meerderheid in de gemeenteraad, al waren er ook criticasters. VVD-raadslid Dimitri van Rijn toonde zich vooral verbaasd: "Naar mijn weten voldoet deze app gewoon aan de privacy-voorschriften van de Europese Unie, wat scheelt er precies aan?"

"We willen vooral dat niemand zich in de raad gedwongen voelt om van WhatsApp gebruik te maken. Het gaat vooral om bewustwording", legt Bel uit. "Het werkt eigenlijk hetzelfde als corona-regels, we vergaderen nu nog steeds vanuit huis. Het liefst vergader je natuurlijk gewoon op een normale manier, maar je wilt niemand dwingen om toch te komen als ze zich onveilig voelen."

Dat argument bleek voldoende om een meerderheid binnen de Delftse gemeenteraad te overtuigen. De WhatsApp-groepen van de raad, de raadscommissies en het presidium (burgemeester en fractievoorzitters) worden vanaf morgen niet meer gebruikt. Het staat individuele raadsleden wel vrij om de app te gebruiken.