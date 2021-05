Betogers stoppen busje Britse immigratiedienst, mannen vrijgelaten

De aanhouding van de mannen schoot bij veel demonstranten in het verkeerde keelgat, omdat gisteren het Suikerfeest werd gevierd. De buurt waarin ze wonen is het "hart van een grote moslimgemeenschap", zegt de Schotse premier Nicola Sturgeon.

Een van de demonstranten zegt dat het protest een gevolg was van de "vijandigheid" van de Britse regering. "Dat deze uitzetting gebeurt op Eid, wat bedoeld is als vredig feest, is gruwelijk", zegt een andere demonstrant tegen The Guardian.

Veel besmettingen

Sturgeon looft de politie voor het besluit om de mannen vrij te laten. Tevens beschuldigde ze de Britse regering van het creëren van een "gevaarlijke situatie", onder meer omdat er in de buurt veel coronabesmettingen zijn. De Britse immigratiedienst is verantwoordelijk voor alles rond immigratie en uitzettingen in het hele Verenigde Koninkrijk, dus ook in Schotland.

Volgens het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken werden de mannen aangehouden op verdenking van overtreding van de immigratiewet. Het is niet duidelijk wat de status van de twee mannen nu is.