Uitvinder van lijm op post-it-briefje overleden

De Amerikaanse uitvinder van de lijm op de beroemde post-it-blaadjes is overleden. Spencer Silver stierf afgelopen weekend in zijn huis in de stad St. Paul. Hij was 80 jaar.

Silver werkte in 1968 in een bedrijfslaboratorium van het bedrijf 3M toen hij de bewuste lijmformule ontdekte. Daarmee konden briefjes gemakkelijk op oppervlakken worden bevestigd, verwijderd en weer opnieuw geplakt zonder lijmresten achter te laten.

Zes jaar later kwam zijn collega Art Fry op het idee om de lijm ook in de praktijk te gebruiken. Hij vond het bloedirritant dat de bladwijzer altijd uit zijn liederenboek viel als hij zong in de kerk. Door de lijm op de bladwijzer aan te brengen, bleef die zitten en kon hij die ook op andere bladzijdes plakken zonder het boek te beschadigen. Het idee voor de post-it-briefjes volgde snel.