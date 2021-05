Ruim kwart EU-burgers zegt vaccin te weigeren

Meer dan een kwart van de volwassenen in de Europese Unie wil niet worden ingeënt tegen corona. Volgens het EU-onderzoeksbureau Eurofound zullen ze een prik weigeren als ze die krijgen aangeboden.

Het bureau heeft over een periode van meerdere maanden tienduizenden EU-burgers in alle 27 lidstaten ondervraagd. Met name in Oost-Europa ligt de vaccinatiebereidheid laag: in Bulgarije zegt 61 procent van de ondervraagden een prik te weigeren. In Ierland is dat slechts 10 procent.

Nederland scoort iets boven het EU-gemiddelde. Hier zegt 31 procent van de ondervraagden dat ze zich niet laten vaccineren. Vooral mensen tussen de 35 en 49 jaar, werklozen en mensen met een beperking staan relatief sceptisch tegenover vaccineren.

Social media

Uit de cijfers van Eurofound blijkt dat er een duidelijk verband is tussen vaccinscepsis en het gebruik van sociale media. In landen waar Twitter, Facebook en andere sociale netwerken voor veel mensen de belangrijkste nieuwsbron zijn, zoals in Bulgarije, zijn veel mensen die niet staan te springen om een prik. Dat komt mede doordat juist op sociale media veel nepnieuws rondgaat, zeggen de Europese onderzoekers.

Ze stellen daarom dat overheden meer werk moeten maken van betere communicatie via sociale media. Hoe langer mensen op sociale media zitten, hoe minder vertrouwen ze hebben. Ook in landen waar weinig vertrouwen is in de overheid, is de vaccinatiebereidheid een stuk lager.

Bekijk hier de percentages per land: