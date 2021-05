Tientallen aanhoudingen bij ADO-stadion, priklocatie dicht

Het is onrustig rond het ADO-stadion in Den Haag. De politie is massaal aanwezig en stuurt supporters die zich verzamelen, direct weg of houdt ze aan. Inmiddels zijn "enkele tientallen personen" opgepakt, meldt Omroep West.

De priklocatie van de GGD bij het stadion is uit voorzorg dicht.

ADO Den Haag speelt vanmiddag de belangrijke degradatiewedstrijd tegen Willem II. Hoewel ze niet naar binnen mogen, kwamen toch verschillende groepen supporters naar het stadion.

"We roepen iedereen op de wedstrijd thuis te volgen", laat de gemeente Den Haag weten. Eerder vandaag gaf de gemeente ook een noodbevel af voor de omgeving van het stadion.

Priklocatie dicht

Vanwege de onrust werd de priklocatie bij het ADO-stadion om 13.00 uur gesloten. De GGD deed dat uit voorzorg. Alle geplande vaccinaties zijn verzet naar een locatie in Rijswijk. De GGD zegt alle betrokkenen te hebben ingelicht.