Criminelen stelen de ene na de andere Peugeot-motorkap in Rotterdam

In Rotterdam verdwijnt de laatste tijd de ene na de andere motorkap van een Peugeot. Dieven lijken het vooral gemunt te hebben op de motorkap van het dure type 5008.

Hoewel de politie nog geen trend ziet, bevestigen autoschadebedrijven een toenemend aantal diefstallen in Rotterdam. "De afgelopen dagen zijn er zeven Peugeots binnengekomen. Bij alle auto's is de motorkap gestolen en dat gaat kinderlijk eenvoudig door een ruitje in te tikken", zegt Nicole Knoop van Möller Autoschade in Rotterdam-Noord tegen de regionale omroep Rijnmond. Zodra de auto open is, kun je de motorkap 'los' zetten en verwijderen.

Knoop vermoedt dat de motorkappen op bestelling worden gestolen en direct op export gaan naar het buitenland. "Voor de auto-eigenaren is het wel een dure grap. Een gestolen motorkap kost je al snel tussen de 3000 à 4000 euro."

Dacht dat kap was weggewaaid

Een van de gedupeerden is Peugeotrijder Robin Booi. "Mijn buurman appte. Ik dacht eerst nog dat het gefotoshopt was, maar ik ben toen toch maar naar buiten gegaan", aldus Booij. "Het had die nacht hard gewaaid dus ik dacht dat de kap was weggewaaid. Toen zag ik de ingeslagen ruit en wist ik genoeg."