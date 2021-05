VVD'er Charlie Aptroot vervangt zieke burgemeester van Hilversum

VVD'er Charlie Aptroot (70) wordt komende maandag waarnemend burgemeester van Hilversum. Hij vervangt Pieter Broertjes die aan het herstellen is van een hersenontsteking. Aptroot wordt ook voorzitter van de Veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek.

De VVD'er is voormalig Tweede Kamerlid en oud-burgemeester van Zoetermeer. Het afgelopen jaar was hij waarnemend burgemeester van Voorschoten.

De PvdA'er Broertjes (68) legde op 20 april zijn taken als burgemeester en voorzitter van de veiligheidsregio neer, nadat hij met een zware infectie in het ziekenhuis was opgenomen. Volgens NH Nieuws ging het om een hersenontsteking.

De gemeente laat weten dat het herstel van de burgemeester voorspoedig verloopt: Broertjes heeft het ziekenhuis verlaten en revalideert thuis. Omdat er voor zijn herstel een paar maanden staat, heeft de Commissaris van de Koning in overleg met de fractievoorzitters in de Hilversumse gemeenteraad Aptroot als waarnemer aangewezen.

Druk verminderen

Vanaf zijn ziekbed laat Broertjes weten blij te zijn met het benoemen van zijn vervanger. "Een waarnemend burgemeester kan de druk de komende tijd voor iedereen verminderen. Dat is een goede beslissing. Ik vertrouw erop dat ik na de zomer in goede gezondheid terugkeer."