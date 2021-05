Celstraf voor man die online miljoenen inloggegevens verkocht

Een 24-jarige man uit Giesbeek is veroordeeld tot een jaar voorwaardelijke gevangenisstraf omdat hij miljoenen gestolen inloggevens heeft verhandeld. Het geld dat hij daarmee verdiende, zo'n 110.000 euro, moet hij terugbetalen aan de Staat.

Ruim drie jaar lang verzamelde de man de gegevens, samen met een medeverdachte. Het gaat onder meer om inloggegevens van providers, zoals KPN. De twee verkochten de gestolen data waarna de kopers daarmee konden inloggen op accounts van iemand anders.

Het misdrijf kwam aan het licht nadat in het Verenigd Koninkrijk een onderzoek was gestart naar een website waar bezoekers gestolen inloggegevens konden kopen. Tijdens dat onderzoek kwam de man uit Gelderland in beeld, waarna ook de Nederlandse politie met de zaak aan de slag ging.

'Geen criminele bedoelingen'

De verdachte erkende dat hij betrokken was bij de website, maar zei dat hij geen criminele bedoelingen had. Hij sprak tegen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan het witwassen van geld. Volgens de man was de betrokken website er alleen maar om mensen te waarschuwen dat hun inloggegevens online stonden.

De rechtbank geloofde dat niet en vond dat voldoende is bewezen dat de verdachte de inloggegevens verkocht met als doel er computermisdrijven mee te laten plegen. Door het verhandelen van de gegevens kwamen anderen meer te weten over gevoelige persoonsgegevens die niet voor hen bedoeld waren, aldus de rechtbank. "Hierdoor is het vertrouwen in het internetverkeer geschaad." De rechter rekende dat de verdachte zwaar aan.