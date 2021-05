Baudet in Tweede Kamer: 'Voor zover ik weet, heb ik geen corona'

Vier weken geleden was Baudet een week afwezig in de Tweede Kamer. Een afspraak op woensdag 21 april met informateur Tjeenk Willink werd omgezet in een telefonisch gesprek en op Twitter ging al snel het gerucht dat Baudet corona had.

Afgelopen weekend schreef The Post Online dat verschillende Kamerleden van Forum zich "niet lekker" voelden na een wijnproeverij op 15 april in het Kamergebouw. Naast Baudet werden Kamerleden Jansen en Ephraim genoemd.

De aandacht voor Baudets mogelijke coronabesmetting komt mede doordat hij het gevaar van het virus bagatelliseert. Hij vindt dat het kabinet veel te strenge coronamaatregelen neemt en dat er sprake is van "niet meer dan een stevige griep."

Medische gegevens

De voorlichter van Forum voor Democratie wilde gisteren geen duidelijkheid over de berichten geven. Ze noemde het een "vreemde gang van zaken dat journalisten vragen stelden naar medische gegevens van parlementariërs." Ze bevestigde wel dat een "een paar van onze Tweede Kamerleden een paar dagen griepklachten hebben gehad, mogelijk corona, maar wellicht influenza of het rhinovirus."

Baudet kwam na zijn verklaring in de Kamer naar buiten en vertelde dat hij een paar dagen griepklachten had gehad. Op de vraag of het niet netjes is een coronatest te doen vanwege het besmettingsgevaar voor anderen, zei hij: "Hoezo?" Hij noemde het verzoek om uitleg van de Kamervoorzitter "een beetje absurdistisch."

Kijk hier naar de reactie van Baudet achteraf: