'Directie PSV spreekt met selectie na berichten over conflict Israël-Palestijnen'

De directie van PSV spreekt vandaag met de ploeg over berichten op sociale media die enkele spelers hebben geplaatst naar aanleiding van het opgelaaide geweld in Israël en de Palestijnse gebieden. Dat meldt De Telegraaf. Een woordvoerder van PSV is voor de NOS niet bereikbaar voor commentaar.

Volgens de krant is er verdeeldheid ontstaan in de selectie. Mohamed Ihattaren, Jordan Teze en Pablo Rosario zouden een tekst op Instagram hebben gedeeld waarin ze hun steun uitspreken voor de Palestijnen. De tekst is nu niet meer op hun account te vinden, wat suggereert dat ze hem hebben verwijderd.

'Zien wat er leeft'

Eran Zahavi, de Israëlische spits van de club uit Eindhoven, plaatst juist berichten op Instagram waarin hij benadrukt dat het Israël is dat onder vuur ligt. Volgens De Telegraaf wil de clubleiding met coach en spelers in gesprek "om te zien wat er leeft".

Trainer Roger Schmidt werd in zijn persconferentie vanochtend gevraagd naar de veronderstelde onrust in de groep, maar wilde daar geen antwoord op geven. "Als er problemen zijn in de groep, wil ik daar best wat over zeggen. Maar nu hier, in het openbaar, wil ik er niet over praten." Bovendien is hij "een voetbalcoach en geen politicus".

Ajax

Ook bij Ajax zijn er spelers die zich uitspreken over het conflict. Zakaria Labyad en Noussair Mazraoui delen een tekening van een jongetje met een katapult die onder schot wordt gehouden door een Israëlische militair. "Free Palestina", staat onderaan de afbeelding.

Onder anderen CIDI-voorzitter Ron Eisenmann neemt aanstoot aan de berichten. "Honderden raketten op onschuldige burgers in Israël is niet de manier om een Palestijnse staat na te streven", stelt hij.