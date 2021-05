Wolf doodt schapen in Fries dorp: 'Een hek is niet te doen'

Dat de wolf zich steeds vaker laat zien, is niet vreemd, zegt Jeannet Hulshof van Wolven in Nederland. "De wolf is hier altijd al geweest. Hij is wel een tijdje weggeweest, maar is nu terug." In Friesland wordt de wolf af en toe gezien, maar op de Veluwe zijn er al veel meer. "Daar wonen al roedels wolven, en ook daar zijn schapenhouders." Ook in onder meer Brabant leven wolven.

Volgens Hulshof zijn er intussen genoeg middelen om de schapen te beschermen tegen wolven. "We kunnen onze schapen beschermen met hekken met stroomdraad."

Voor schapenhouders Sterkenburgh en Hofstra is een hek geen optie. "We verplaatsen de schapen zo vaak, dan moet er elke keer weer een nieuw hek om. En zijn ze dan wel veilig? Ik heb nu ook een hek met stroom om de schapen heen", zegt Hofstra.

Voorzitter Jehan Bouma van Stichting Wolvenhek Fryslân zegt ook dat het bouwen van hekken om het eigen land onmogelijk is. De stichting is een petitie begonnen om een wolvenhek rond de provincie te plaatsen. Binnenkort komt er een proefhek van meerdere kilometers lang om te zien of het een realistisch plan is.