Ombudsman: club die Rutte wil om burgers te helpen is er al

"Het moet echt anders, de burger verdient beter". Dat is de boodschap van de Nationale ombudsman in zijn verslag over vorig jaar. Ombudsman Van Zutphen heeft het verslag aangeboden aan de Tweede Kamer.

Van Zutphen maakt zich vooral zorgen over burgers die zonder hulp moeite hebben om mee te kunnen doen of aan de kant komen te staan. Hij grijpt het jaarverslag aan om de Tweede Kamer op te roepen wetten simpel en begrijpelijk te maken.

Overheid is er voor de burger

Van Zutphen benadrukte dat hij al vaak heeft gezegd dat de overheid er voor de burger is en niet andersom: "We spreken bestuurders en ambtenaren hierop aan, maar ook de Tweede Kamer."

Dat het vaak mis gaat in de uitvoering, is een belangrijk thema in de formatie. Gisteren pleitte VVD-leider Rutte nog voor "een club tussen kabinet en Kamer" die burgers helpt als ze een probleem hebben en er niet uitkomen met uitvoeringsorganisaties. Van Zutphen zei over die club bij de aanbieding: "Die is er", doelend op het instituut Ombudsman. Hij voegde eraan toe dat hij op zoek is naar een club die zijn rapporten leest. Tegen de Tweede Kamer zei hij: "Ik hoop dat u dat zult zijn en dat u dat ook echt gaan doen."

De ombudsman vindt dat je burgers, maar ook ambtenaren in de uitvoering in de steek laat als regels niet hanteerbaar zijn. Hij wil nog eerder en vaker met de Kamer van gedachten wisselen over zijn aanbevelingen en adviezen.

Burgers door toeslagenaffaire in desastreuze problemen

Van Zutphen kwam ook terug op de toeslagenaffaire: "Die laat zien dat burgers door de overheid in desastreuze problemen terecht kunnen komen. Erkenning en een helpende hand laten soms heel lang op zich wachten. Het vertrouwen van burgers in de overheid staat hierdoor in toenemende mate onder druk."

De ombudsman benadrukte dat ook in de toekomst veel mensen de overheid hard nodig blijven hebben. Als voorbeeld noemde hij ondernemers die gebruikmaken van steunmaatregelen van de overheid, maar die moeten terugbetalen en daardoor in de problemen komen. "Deze problemen op de oude voet aanpakken is geen optie", vindt Van Zutphen.