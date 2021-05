RIVM: daling ziekenhuisopnames, maar nog onvoldoende

Het aantal opnames in zowel de ziekenhuizen als op de IC's is de afgelopen week met 22 procent gedaald, meldt het RIVM. Het RIVM zei eerder dat een daling van 20 procent voldoende is om verder te kunnen versoepelen. Toch is de daling die vandaag wordt geconstateerd volgens Aura Timen van het RIVM, die tevens secretaris is van het Outbreak Management Team, nog onvoldoende voor die volgende stap.

Timen vindt het verstandig dat het kabinet nog een week wacht. Waarschijnlijk maakt het kabinet vanavond bekend dat er alleen zal worden versoepeld als er ook de komende week een dergelijke daling te zien is. Het RIVM gebruikt de piek van de huidige golf op 21 april daarbij als ijkmoment. "En ten opzichte van die piek is er nog geen robuuste daling van ten minste 20 procent", aldus Timen.

Volgens de cijfers van LCPS liggen er nu 2480 coronapatiënten in het ziekenhuis, 7 minder dan gisteren. De bezetting is flink lager dan een week geleden toen er 2613 patiënten lagen. Ook op de IC's liggen minder patiënten dan een week geleden: toen 818, nu 748.